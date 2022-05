Aktualisiert am 06.05.2022 - 16:06 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2022 - 16:06 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Sliac (dpa) - Deutschland wird der Ukraine sieben hochmoderne Panzerhaubitzen 2000 liefern, damit sich das Land gegen den russischen Angriff besser wehren kann. Dies k├╝ndigte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einem Besuch in der Slowakei an, einem Nachbarland der Ukraine.

Die beiden Ministerinnen besuchten auf dem Milit├Ąrflughafen Sliac Soldaten, die mit dem Flugabwehrsystem Patriot zur Verst├Ąrkung an die Nato-Ostflanke verlegt wurden. Um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gab es in Deutschland lange Streit.