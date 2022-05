"Trotz des Kriegs in der Ukraine d├╝rfen wir die Klimakrise und die Krise des Artenaussterbens nicht aus den Augen verlieren", sagte die Gr├╝nen-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". "Die derzeit immer l├Ąnger werdende Trockenperiode in Deutschland macht mehr als deutlich, dass wir uns um alle aktuellen Krisen intensiv k├╝mmern m├╝ssen", betonte sie vor der in Wilhelmshaven beginnenden Umweltministerkonferenz.