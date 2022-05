Wiesbaden (dpa) - Mehr BeschÀftigte, mehr Geld: Zum Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai hat das Statistische Bundesamt die Situation der Pflege in Deutschland mit der vor zehn Jahren verglichen.

In vielen Punkten hat sich die Situation verbessert, wie die Statistiker in Wiesbaden berichteten. Doch das reiche nicht aus, sagt der Frankfurter Gesundheitsökonom Prof. Thomas Busse: Die Zahl der PflegebedĂŒrftigen sei noch viel stĂ€rker gewachsen und die Arbeitsbedingungen des Personals hĂ€tten sich nicht verbessert.

Zumindest vor Corona ging es durchaus bergauf: Die Zahl der BeschÀftigten in Kliniken ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Ende 2020 waren in Deutschland gut 486.000 BeschÀftigte in KrankenhÀusern in der Pflege tÀtig. Das waren 18 Prozent mehr als 2010. Noch stÀrker wuchs die Zahl der BeschÀftigten in Pflegeheimen und der ambulanten Pflege. Dort waren im Jahr 2019 rund 954.000 Menschen tÀtig - 40 Prozent mehr als 2009.