Berlin (dpa) - Vertreterinnen und Vertreter der Ampelkoalition haben im Bundestag m├Âgliche Nachbesserungen am Rentenpaket der Regierung in Aussicht gestellt. Beraten wurde am Freitag ein Gesetzentwurf zur Rentenerh├Âhung 2022 und f├╝r Verbesserungen bei Erwerbsminderung.