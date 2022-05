Die seit f├╝nf Jahren in NRW amtierende CDU/FDP-Koalition d├╝rfte allerdings keine Mehrheit mehr haben. Die Gr├╝nen liegen in Umfragen bei 16 bis 18 Prozent und k├Ânnten mit ihrer Spitzenkandidatin Mona Neubaur ihr bestes Landtagswahlergebnis erreichen. Die FDP k├Ânnte nur noch mit 7 bis 8 Prozent rechnen, die AfD mit 6 bis 8 Prozent. Die Linke w├╝rde mit etwa 3 Prozent den Einzug in den Landtag erneut verpassen. Die erste Prognose zum Wahlausgang wird kurz nach Schlie├čung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet.

NRW nicht mehr SPD-"Stammland"

Dass NRW l├Ąngst nicht mehr das "Stammland" der SPD ist, zeigt sich daran, dass sich CDU und SPD in den vergangenen Jahren an der Regierung abgewechselt haben. 2017 bildeten CDU und FDP eine Koalition, bis 2017 war ein rot-gr├╝nes B├╝ndnis am Ruder.

F├╝r die n├Ąchste Landesregierung k├Ânnte es mehrere Optionen geben. M├Âglich w├Ąre laut Umfragen neben einer eher unbeliebten gro├čen Koalition aus CDU und SPD etwa ein schwarz-gr├╝nes B├╝ndnis oder ein Jamaika-B├╝ndnis aus CDU, Gr├╝nen und FDP. Die SPD k├Ânnte zudem wie im Bund eine Ampel-Koalition mit Gr├╝nen und FDP bilden. F├╝r eine rot-gr├╝ne Mehrheit reicht es in einigen Umfragen nicht.

Gr├╝ne k├Ânnten "K├Ânigsmacher" werden

Der ehemalige Landesverkehrsminister W├╝st hatte erst Ende Oktober 2021 Armin Laschet als NRW-Ministerpr├Ąsident abgel├Âst, nachdem dieser als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheitert war. W├╝st w├╝rde gern mit der FDP weiterregieren, die Liberalen halten sich jedoch - wie auch die Gr├╝nen - alle Optionen offen. Die Gr├╝nen k├Ânnten angesichts ihrer St├Ąrke zum "K├Ânigsmacher" bei der Regierungsbildung werden und haben bereits inhaltliche Pfl├Âcke f├╝r m├Âgliche Koalitionsverhandlungen eingeschlagen.

Der NRW-SPD-Chef und ehemalige Landesjustizminister Kutschaty, der auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender ist, kann sich die Bildung einer Ampel-Koalition wie im Bund vorstellen. Kutschaty hat im Wahlkampf starke Unterst├╝tzung von Kanzler Scholz bekommen. Auch auf Wahlplakaten sind Kutschaty und Scholz zusammen abgebildet. W├╝st will seine Stimme am Sonntagvormittag in seinem Heimatort Rhede im M├╝nsterland abgeben, Kutschaty w├Ąhlt in seiner Heimatstadt Essen.