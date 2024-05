Als Grund für die Insolvenz nennt die Töpfer GmbH Kostensteigerungen und Umsatzrückgänge. Den Großteil des Umsatzes erzielt das Unternehmen im Ausland. Seit der Corona-Pandemie sei der Markt in China eingebrochen und habe sich seither kaum erholt. Töpfer beklagt zudem gestiegene Energie- und Personalkosten. Die Kostenstrukturen müssten daher an das gesunkene Umsatzniveau angepasst werden.

Nestlé wegen Zucker in Babynahrung in Kritik

Konsumgüter : Nestlé wegen Zucker in Babynahrung in Kritik

Töpfer ist ein deutsches Traditionsunternehmen. Es war bei seiner Gründung im Jahr 1911 der erste Hersteller von Babynahrung in Deutschland. Der Firmensitz befindet sich in Dietmannsried bei Kempten in Bayern. Seit Ende der 1980er Jahre stellt Töpfer Bio-Babynahrung her. Die "Töpfer Babywelt" gehört zu den führenden Herstellern von Bio-Säuglingsnahrung und Naturkosmetik für Babys und Mütter.