Zur Person

André Berghegger übernahm zum 1. Januar 2024 von Gerd Landsberg das Amt des Hauptgeschäftsführers des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und gab dafür sein Mandat als CDU-Bundestagsabgeordneter auf. Der promovierte Jurist wurde 1996 in seiner Heimat Ostercappeln im Landkreis Osnabrück in den Gemeinderat gewählt, war von 2006 an hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Melle und gehörte dem Präsidium des Niedersächsischen Städtetages an. 2013 schied er mit seiner Wahl in den Bundestag aus dem Rathaus aus.