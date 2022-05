Kühnert wirbt für Rot-Grün

Die FDP muss deutliche Einbußen hinnehmen, kommt den Prognosen zufolge nur noch auf 5,6 Prozent. Auch die AfD verzeichnet Verluste, sie kommt in der ersten Hochrechnung auf 5,8 Prozent. Die Linke liegt deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Damit wiederholt sich in Nordrhein-Westfalen der Trend der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai: CDU und Grüne erzielen Gewinne, alle anderen Parteien – SPD, FDP und AfD – müssen Verluste hinnehmen.

Ob Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) aber auch die nächste Regierung anführen kann, ist offen. Laut Meinungsforschern sind mehrere Koalitionsoptionen denkbar, auch ohne Beteiligung der CDU. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kündigte an, dass die Sozialdemokraten in NRW auch als Zweitplatzierte versuchen werden, eine Regierung zu bilden. Diese und mehr Reaktionen zur Wahl lesen Sie hier. Die Grünen halten sich die Koalitionsoptionen offen, die FDP rechnet mit einer schwarz-grünen Koalition. Mehr dazu lesen Sie hier.

Wahlbeteiligung deutlich gesunken

Die Wahlbeteiligung ist deutlich gesunken: Laut ZDF-Daten lag die Wahlbeteiligung in NRW nur bei 56 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 waren es noch 65,2 Prozent. Rund eine Million Menschen gingen laut ARD weniger zur Wahl. Die zweitplatzierte SPD verlor insgesamt 310.000 Stimmen an das Lager der Nichtwähler, 260.000 gingen an die Grünen. Das errechnete das Umfrageinstitut Infratest dimap aus den Hochrechnungen für die ARD (Stand 20 Uhr).

Von den bisherigen AfD-Wählern entschieden sich diesmal 160.000, nicht zur Wahl zu gehen. 20.000 von ihnen wählten stattdessen diesmal die CDU. Die Grünen konnten allen Konkurrenten Wähler abspenstig machen. Auch Wahlsieger CDU musste 140.000 Stimmen an die Grünen abgeben, sogar von der AfD wanderten 10.000 Wähler zu ihnen.