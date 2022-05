CDU strebt schwarz-gr├╝ne Koalition in Schleswig-Holstein an

Kiel (dpa) - Nach den gescheiterten Sondierungen f├╝r eine Neuauflage der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein strebt die CDU nun ein schwarz-gr├╝nes Regierungsb├╝ndnis im Norden an.

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl bot die CDU den Gr├╝nen am Montagabend Gespr├Ąche ├╝ber die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung an. Die Christdemokraten hatten die Wahl, ob sie eine Koalition mit den Gr├╝nen oder mit der FDP anstreben - f├╝r eine klare Mehrheit reicht ihnen einer der beiden bisherigen Koalitionspartner, mit denen sie in Kiel seit 2017 in einem Dreierb├╝ndnis regieren.