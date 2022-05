Es ist ein unangenehmes Dilemma: Robert Habeck muss beim G7-Treffen in Berlin eigentlich das Klima sch├╝tzen. Doch eine andere Krise l├Ąsst ihm und seinen internationalen Kollegen keine Ruhe.

In der Politik ist so gut wie jeder Ort auch ein Symbol. Auch jetzt, wo Deutschland den Vorsitz ├╝ber die G7-Gruppe der f├╝hrenden Industriestaaten innehat. So ist es nun etwa interessant, wohin die Bundesminister die internationalen Amtskollegen einladen.