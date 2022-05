Brandenbuger Tor Musikshow f├╝r Ukraine - Scholz: "Wir stehen an Eurer Seite" Von dpa Aktualisiert am 29.05.2022 - 22:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Auch die ukrainischen ESC-Gewinner Kalush Orchestra traten bei der Wohlt├Ątigkeits-Veranstaltung "Save Ukraine - #StopWar" in Berlin auf. (Quelle: Christophe Gateau/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Mit einerShow vor dem Brandenburger Tor in Berlinhaben Musikstars aus der Ukraine an den seit fast 100 Tagen tobenden Krieg in ihrer Heimat erinnert und um Spenden f├╝r Krankenh├Ąuser geworben.

Rund 15.000 Zuschauer verfolgten am Sonntagabend den Spendenmarathon vor Ort, sch├Ątzten Veranstalter und Polizei. Ukrainische Fernsehsender ├╝bertrugen die Wohlt├Ątigkeitsveranstaltung zudem live, auch Sender anderer Staaten ├╝bernahmen sie.

Videobotschaft von Scholz

W├Ąhrend der Show wurden Videobotschaften zahlreicher internationaler Prominenter sowie Politiker eingeblendet, darunter von Bundeskanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker versicherte den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine die Solidarit├Ąt Deutschlands. "Wir stehen an Eurer Seite", sagte er in englischer Sprache. "Wir sind im Herzen und in Gedanken bei Euch - heute genauso wie an jedem Tag, seit Russland Euer Land angegriffen hat."

Gemeinsam mit Freunden und Partnern leiste Deutschland finanzielle Unterst├╝tzung um sicherzustellen, dass die ukrainische Wirtschaft nicht zusammenbreche, so Scholz. Deutschland schicke Waffen, zudem h├Ątten fast 800.000 Ukrainerinnen und Ukrainer hier Zuflucht gefunden. Au├čerdem werde an Pl├Ąnen f├╝r den Wiederaufbau nach dem Krieg geschmiedet. "Denn dieser Krieg wird enden", sagte Scholz. "Wir stehen geeint - f├╝r die Ukraine, f├╝r Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und W├╝rde. Als europ├Ąische Schwestern und Br├╝der."

Einen vom Live-Publikum umjubelten Auftritt hatten die diesj├Ąhrigen Gewinner des Eurovision Song Contest, das Kalush Orchestra. Sie performten ihr Lied "Stefania", mit dem sie vor zwei Wochen den 66. ESC in Turin gewannen.