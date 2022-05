Neubauer prangert an: Scholz vergleicht Klimaaktivisten mit Nazis

Bei einem Auftritt von Olaf Scholz beim Kirchentag in Stuttgart versucht ein Aktivist, die B├╝hne zu st├╝rmen. Der Kanzler kommentiert die St├Ârung ÔÇô und zieht damit scharfe Kritik von Luisa Neubauer auf sich.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeworfen, er habe "Klimaaktivist:innen mit Nazis" verglichen. Damit habe er die NS-Herrschaft relativiert, "und auf Paradoxe Art und Weise die Klimakrise gleich mit", schrieb Neubauer am Sonntagabend bei Twitter. "Er stilisiert Klimaschutz als Ideologie mit Parallele zur NS-Herrschaft. In 2022. Jesus. Das ist so ein Skandal."