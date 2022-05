Voraussetzung f├╝r die Aufnahme wegen politischer Verfolgung in Russland ist eine individuelle Bedrohung. Die Aufnahme kann auch enge Familienmitglieder umfassen und gegebenenfalls auch aus anderen Staaten als Russland erfolgen. Zu den Gruppen, um die es geht, geh├Âren besonders gef├Ąhrdete Menschenrechtsverteidiger mit einem Bezug zu Deutschland sowie Vertreter und Unterst├╝tzer der demokratischen Opposition, die sich ├Âffentlich gegen den russischen Angriff auf die Ukraine positioniert haben. Au├čerdem sollen auch Menschen profitieren, die f├╝r Organisationen gearbeitet oder mit ihnen zusammengearbeitet haben, die in Russland als "ausl├Ąndische unerw├╝nschte Organisationen" gelten, oder Personen, die als "ausl├Ąndische Agenten" eingestuft werden, und die durch ihre bisherige T├Ątigkeit einen Bezug zu Deutschland haben.

Ferner geht es auch um Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft, bei denen ein Bezug zu Deutschland besteht und die sich ebenfalls in besonderer Weise gegen den Krieg gestellt haben. Das Gleiche gilt f├╝r Journalisten unabh├Ąngiger Medien, die Repressalien und Gef├Ąhrdungen in Russland ausgesetzt sind, insbesondere aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung. Sie sollen die M├Âglichkeit erhalten, aus Deutschland weiter zu berichten. Auch Journalisten, die sich ├Âffentlich gegen den russischen Krieg gestellt haben oder aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung in staatlich kontrollierten Medien entlassen wurden, sowie Wissenschaftler, die sich ├Âffentlich gegen den Krieg positioniert haben und ihre Wissenschaft nicht mehr frei und unabh├Ąngig aus├╝ben k├Ânnen, sollen so Aufnahme finden.