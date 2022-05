Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:30 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2022 - 12:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

CDU und Gr├╝ne benennen Teams f├╝r Koalitionsgespr├Ąche in NRW

D├╝sseldorf (dpa) - CDU und Gr├╝ne in Nordrhein-Westfalen gehen mit insgesamt mehr als 150 Teilnehmern und Teilnehmerinnen in die Koalitionsgespr├Ąche.

Die CDU hat auch mehrere prominente Bundestagspolitiker benannt, wie aus der am Dienstag ver├Âffentlichten Team-├ťbersicht hervorgeht. So soll der Ex-Bundesgesundheitsminister und derzeitige Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn von CDU-Seite die Leitung der Arbeitsgruppe Klimaschutz, Energie, Wirtschaft ├╝bernehmen. Auf der Gr├╝nen-Seite leitet Landesparteichefin Mona Neubaur diese Arbeitsgruppe. Klimaschutz nimmt eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen f├╝r das m├Âgliche erste schwarz-gr├╝ne Regierungsb├╝ndnis in NRW ein.