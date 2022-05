Strehl verwies auf verschiedene Entlastungspakete der Bundesregierung, wodurch die ├Âffentlichen Haushalte extrem unter Druck gerieten. "Bremen muss im laufenden Jahr rund 60 Millionen Euro f├╝r die Energiepauschale und den Familienbonus aufbringen", so Strehl. Es sei "legitim und gerecht", dass Unternehmen, die in der Krise hohe Gewinne verzeichnen, an den Kosten beteiligt w├╝rden.