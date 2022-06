Kuhle bezog sich auf Recherchen der Redaktion der Sendung "ZDF Magazin Royale" des Satirikers Jan B├Âhmermann . Diese hatte im vergangenen Sommer sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften bei Polizeidienststellen in allen 16 Bundesl├Ąndern angezeigt und sp├Ąter den meist schleppenden Ermittlungsverlauf geschildert. Angezeigt wurden Morddrohungen ebenso wie antisemitische Inhalte und verfassungsfeindliche, rechtsradikale Symbole. In einigen Bundesl├Ąndern waren die Anzeigen erst gar nicht angenommen worden.

"Die Sendung hat gezeigt: Bei der Strafverfolgung im Netz mangelt es nicht an Befugnissen, sondern an der konsequenten Durchsetzung bestehender Gesetze", erkl├Ąrte Kuhle, der auch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion ist. "Strafverfolgung, auch im Internet, ist Sache der L├Ąnder. Diese sind in der Pflicht, Polizeibeh├Ârden und Justiz personell wie technisch so auszustatten und zu organisieren, dass diese auch Alltagskriminalit├Ąt im digitalen Raum effektiv verfolgen k├Ânnen."