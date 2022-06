Berlin (dpa) - Zum Ende einer langen Haushaltswoche wartet der Bundestag an diesem Freitag mit einem f├╝r Millionen Rentnerinnen und Rentner erfreulichen Beschluss auf. Die Koalition will die rekordverd├Ąchtige Rentenerh├Âhung zum 1. Juli sowie Verbesserungen in der Erwerbsminderungsrente auf den Weg bringen.