SPD-Chef Lars Klingbeil will "Krisen- und Kriegsgewinner" st├Ąrker besteuern und hat dabei besonders die Mineral├Âlkonzerne im Visier. Es k├Ânne nicht sein, dass sich "die Mineral├Âlkonzerne in der Krise die Taschen noch voller machen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er besch├Ąftige sich intensiv mit der Frage, wie mit Krisen- und Kriegsgewinnern umgegangen werde, die von der derzeitigen Lage stark profitierten. Der SPD-Vorsitzende zeigte sich offen f├╝r eine ├ťbergewinnsteuer, um extreme Krisengewinne abzusch├Âpfen: "Eine Steuer auf Kriegs- und Krisengewinne ist ein Instrument, das auf dem Tisch liegt und das ich sehr ├╝berlegenswert finde."

Die Mineral├Âlkonzerne stehen wegen der hohen Spritpreise in der Kritik. Auch eine Senkung der Energiesteuern am Mittwoch hatte die Preise nur vor├╝bergehend sinken lassen. Zuletzt waren sie vielerorts wieder gestiegen. Am Samstagvormittag stieg der Preis f├╝r Super E10 laut dem ADAC erneut. Diesel lag in etwa auf dem Niveau des Vortages.