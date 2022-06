Der fr├╝here Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) ├╝bt scharfe Kritik an der Corona-Politik seiner Partei und sieht darin einen Grund f├╝r das schlechte Abschneiden bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. "Kaum ist die FDP in zwei Bundesl├Ąndern desastr├Âs gescheitert, auch wegen ihrer Pandemie-Politik, k├╝ndigt Wolfgang Kubicki deren Fortsetzung im Herbst an", sagte Baum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.