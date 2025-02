Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Bundestagswahl überschattet auch die Sicherheitskonferenz in München. Kanzler Olaf Scholz und CDU-Chef Friedrich Merz kritisieren die Trump-Regierung scharf und skizzierten ihre Pläne für die Ukraine. Wer zeigt mehr Kanzlerformat?

Aus München berichten Daniel Mützel und Patrick Diekmann.

Noch hat er die Wahl nicht gewonnen, und doch steht er bei der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz im Mittelpunkt: CDU-Chef Friedrich Merz soll Samstagvormittag an einer Podiumsdiskussion mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und deren Amtskollegen aus Schweden und Tschechien teilnehmen. Drei Regierungschefs – und Merz. Trotzdem richten sich die Blicke vor allem auf den Kanzlerkandidaten der Union.

Denn in acht Tagen wird in Deutschland gewählt und der 69-Jährige führt die Umfragen fast uneinholbar an. Deshalb ist auch in München von besonderem Interesse, was Merz außenpolitisch plant.

Als der CDU-Chef um kurz vor halb zwölf den großen Konferenzraum im Hotel Bayrischer Hof betritt, scharen sich Teilnehmer der Sicherheitskonferenz regelrecht um ihn, begrüßen Merz, schütteln ihm die Hand, hier und da kurzer Smalltalk, etwa mit Schwedens Ulf Kristersson.

Die deutsche Bundestagswahl am 23. Februar ist in Deutschland derzeit allgegenwärtig, auch hier in München, auf der weltweit größten Sicherheitskonferenz ihrer Art. Dafür sorgt auch das Programm, das am Samstag eine Art inoffizielles Kanzlerkandidatentriell beinhaltet: Am Morgen hat Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Auftritt, am Vormittag Merz, am frühen Abend der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck. Wer zeigt in München Kanzlerformat – und wer ist der überzeugendere Weltpolitiker?

Angesichts der heftigen politischen Erschütterungen, die die neue Trump-Regierung in den letzten Tagen verursacht hat, wird der Aufritt für Merz zum Drahtseilakt: Er muss Kanzlerformat beweisen, ohne sein Blatt zu überziehen. Er darf im Vergleich zu Scholz nicht zu blass wirken, aber auch keine falschen Versprechen machen. Keine leichte Aufgabe. Kann er liefern?

Nachbeben der Vance-Rede

Für Merz beginnt das Panel zur europäischen Ukraine-Unterstützung mit einem Moment der Heiterkeit. Die Moderatorin stellt ihn zunächst als "Kanzler" vor, nur um sich eine Sekunde später zu korrigieren: "Parteichef", sagt sie und lächelt entschuldigend. Der Witz funktioniert wie ausgedacht: Im Publikum brandet Gelächter auf, einige applaudieren.

Auch Merz kann sich das Lachen nicht verkneifen. Er streicht sich über den Mund, sagt ins Mikro: "Zunächst einmal Danke für Ihr Kompliment." Doch das hätten die 60 Millionen Wähler zu entscheiden, so Merz sinngemäß. Bloß nicht überheblich werden, mag er sich gedacht haben. Den Test – falls es einer war – besteht Merz. Schließlich darf er keinesfalls den Eindruck erwecken, dass die Wahl schon gelaufen ist. Sonst bleiben Unionswähler möglicherweise Zuhause.

Doch schnell wird es wieder ernst auf der Bühne. Die gestrige Rede von US-Vizepräsident J. D. Vance sorgt weiter für Verunsicherung und Unmut, vor allem in Deutschland. Vance hatte sich in einem denkwürdigen Auftritt als Zuchtmeister der europäischen Demokratien aufgespielt und Europa über ihre demokratischen Mängel belehrt. Auch die Brandmauer europäischer Parteien zur extremen Rechten stellte er infrage – ein bewusster Eingriff in die inneren Angelegenheiten Europas. Damit zielte er besonders auf Deutschland.