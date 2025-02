Nach dem Terroranschlag in München am Donnerstag sind eine 37-jährige Frau und ihre zwei Jahre alte Tochter ihren schweren Verletzungen erlegen. Ein 24-jähriger Afghane war mit einem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gerast und hatte mindestens 39 Menschen zum Teil schwer verletzt. Jetzt haben sich die Angehörigen der beiden Todesopfer mit einer emotionalen Botschaft in der "Süddeutschen Zeitung" zu Wort gemeldet.