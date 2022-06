Aktualisiert am 08.06.2022 - 10:12 Uhr

Buschmann will Corona-Regeln erst nach Sommerpause festlegen

Reichen zwei Wochen nach der Sommerpause, um Deutschland auf eine m├Âgliche neue Corona-Welle vorzubereiten? Justizminister Buschmann will den Zeitplan beibehalten. Kritikern wirft er "Aufmerksamkeitshascherei" vor.

Bundesjustizminister Marco Buschmann will erst nach der geplanten wissenschaftlichen Beurteilung der Corona-Schutzma├čnahmen ├╝ber die Regeln f├╝r den Herbst entscheiden.

Dass die derzeit geltende Fassung des Infektionsschutzgesetzes am 23. September auslaufe, sei kein zuf├Ąllig gew├Ąhltes Datum, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Das Datum sei so gew├Ąhlt, "dass wir nach der Sommerpause zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestages haben, um ein ganz geordnetes, regul├Ąres Gesetzgebungsverfahren zu durchlaufen."