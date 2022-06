Erfurt (dpa) - In Th├╝ringen zeichnen sich mehrere Kompromisse ab, um eine m├Âgliche Abstimmungsallianz von CDU und AfD bei zwei Streitthemen im Landtag zu verhindern. Nach einem Gespr├Ąch mit CDU-Fraktionschef Mario Voigt zeigte sich Ministerpr├Ąsident Bodo Ramelow (Linke) am Mittwoch in Erfurt zuversichtlich, dass gemeinsame L├Âsungen bei zwei Gesetzentw├╝rfen der oppositionellen CDU-Fraktion in den kommenden Wochen m├Âglich sind.