Schröder betonte dem Bericht zufolge, dass der Ausgang des Verfahrens keinerlei Folgen fĂŒr seine politischen GrundĂŒberzeugungen haben werde. "Ich habe in meinem politischen Leben nie etwas anderes als SPD gewĂ€hlt. Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn der eine oder die andere aus der SPD-FĂŒhrung es mir gegenwĂ€rtig vielleicht etwas schwer macht." Er unterstrich: "Meine politische Grundhaltung wird sich nicht Ă€ndern."

Schröder steht seit Jahren wegen seines Engagements fĂŒr russische Staatskonzerne in der Kritik. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte der Druck auf ihn immer weiter zugenommen. Es wurden mehrere AntrĂ€ge zum Parteiausschluss gestellt. Die mĂŒndliche Verhandlung darĂŒber steht am 22. Juni in Hannover an. Die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover ist fĂŒr das Parteiordnungsverfahren zustĂ€ndig, weil Schröder Mitglied des dazu gehörenden SPD-Ortsvereins Oststadt-Zoo ist.