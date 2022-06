Der GrĂŒnen-Vorsitzende Omid Nouripour hatte zuvor Kritik an der Idee geĂŒbt, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, dies sei nicht umsetzbar. DĂŒrr sagt dazu: "Ideologische Debatten können wir uns angesichts drohender EnergieengpĂ€sse im kommenden Winter nicht leisten. Wir dĂŒrfen keinesfalls sehenden Auges in eine Energieknappheit laufen."

CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Debatte um die vorĂŒbergehende VerlĂ€ngerung der Atomkraft die Verbreitung falscher Argumente vorgeworfen. Es sei "fachlicher Blödsinn" zu sagen, es seien keine BrennstĂ€be fĂŒr die Atomkraftwerke zu bekommen, sagte Söder am Montag im Anschluss an eine Sitzung des CSU-Vorstands in MĂŒnchen vor Journalisten. "Überall in der Welt sind sie besorgbar, alle europĂ€ischen Nachbarn machen das" – es sei nicht erklĂ€rbar, warum Deutschland das nicht gelingen solle.