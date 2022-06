Als weitere Maßnahme wird die Schaffung eines bundesweiten Überwachungssystems und volldigitalisierter Meldewege gefordert. Der Bund solle sicherstellen, dass alle KrankenhĂ€user an DEMIS, das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem fĂŒr den Infektionsschutz, angeschlossen seien, so das Papier. Dies sei fĂŒr "aussagekrĂ€ftige Feststellungen, insbesondere der Hospitalisierungsinzidenz" notwendig.

FDP bremst bei neuen Corona-Bestimmungen

Die zu FrĂŒhjahrsbeginn stark zurĂŒckgenommenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen am 23. September aus. In der Koalition lehnt die FDP schnelle neue Festlegungen ab. ZunĂ€chst soll ein bis zum 30. Juni erwarteter Bericht eines SachverstĂ€ndigenausschusses abgewartet werden, der bisherige Pandemie-Maßnahmen bewerten soll.

Lauterbach kĂŒndigte Sieben-Punkte-Plan an

Lauterbach sagte in der ARD : "Wir werden uns dann sehr schnell einigen. Das Drama, auf welches jetzt alle warten, wird ausbleiben." Der Minister sagte weiter: "Und wir werden also fĂŒr den Winter viel besser gerĂŒstet sein, als es der ein oder andere jetzt vermutet."

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag mit 458,5 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bei 416,0 gelegen – nach 447,3 vor einer Woche und 342,0 vor einem Monat. FĂŒr den Herbst und Winter befĂŒrchten Experten eine weitere Corona-Welle.