Corona-Bürgertests kosten ab Juli drei Euro – kostenlos nur für vulnerable Gruppen

Neue Testverordnung B├╝rgertests kosten ab Juli drei Euro Von dpa , ann Aktualisiert am 24.06.2022 - 14:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Karl Lauterbach: Der Gesundheitsminister hat ├╝ber die neue Testverordnung informiert. (Quelle: IPON/imago-images-bilder)

Lange wurde um sie gerungen, jetzt steht fest: Die Zeit der kostenlosen B├╝rgertests ist vorbei. In Zukunft wird es sie nur noch f├╝r vulnerable Gruppen geben.

Corona-B├╝rgertests kosten k├╝nftig drei Euro pro Test. Nur f├╝r vulnerable Gruppen sind sie ab Juli dann noch kostenlos. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin mit. In der Regierung hat man sich auf eine neue Testverordnung geeignet, die ab dem 30. Juni gelten soll.

"Ich h├Ątte die kostenlosen B├╝rgertests gerne behalten", sagte Lauterbach. Diese Tests aber kosteten den Staat eine Milliarde Euro pro Monat. "Das k├Ânnen wir uns in der angespannten Haushaltslage, die uns im Herbst erwartet, leider nicht leisten."

Insgesamt sei nun eine "gute L├Âsung" gefunden worden, so Lauterbach. Das neue Konzept sehe nun bis Jahresende noch Ausgaben von 2,7 Milliarden Euro vor ÔÇô bei voller ├ťbernahme w├Ąren bis zu f├╝nf Milliarden Euro zu erwarten gewesen.

Bund in der Kritik ÔÇô Millionenbetrug bei Tests

Kostenlose Schnelltests sollen k├╝nftig weiter f├╝r vulnerable Gruppen m├Âglich sein, darunter auch Kinder bis f├╝nf Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Die L├Ąnder h├Ątten die M├Âglichkeit, die Eigenbeteiligung von drei Euro auch f├╝r weitere Gruppen zu ├╝bernehmen.

Bund und L├Ąnder stehen in Bezug auf die B├╝rgertests hart in der Kritik. Seit Monaten sind Betrugsf├Ąlle in Millionenh├Âhe bekannt, Kritiker monieren jedoch, dass die Testverordnung nicht nachgesch├Ąrft wird und es kaum Kontrollen gibt.