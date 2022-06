Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen: Grüne übernehmen Superministerium

Die bisherige Gr├╝nen-Landesvorsitzende Mona Neubaur wird in Nordrhein-Westfalen Superministerin f├╝r den Bereich Wirtschaft , Industrie, Klima und Energie. Au├čerdem soll die Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl vom Mai auch stellvertretende Ministerpr├Ąsidentin werden, wie die Gr├╝nen am Freitag in D├╝sseldorf mitteilten. Die Gr├╝nen besetzen die ihnen nach dem Koalitionsvertrag mit der CDU zustehenden vier Ressorts mit zwei Frauen und zwei M├Ąnnern.

Bei der Landtagswahl vom 15. Mai wurde die CDU von Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st mit 35,7 Prozent mit Abstand st├Ąrkste Kraft. Die Gr├╝nen legten stark zu und erreichten ein Rekordergebnis von 18,2 Prozent. W├╝st soll am Dienstag im Landtag wiedergew├Ąhlt werden. Erst am folgenden Tag will die CDU ihre sieben Ministerinnen und Minister benennen ÔÇô an dem Mittwoch steht auch deren Vereidigung an.