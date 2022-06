Ausraster: Dieser Wutausbruch tat richtig gut, Bernhard Brink!

Der Tennisfreund in den Schlagzeilen

Jetzt ist mir mein Tennisfreund Bernhard Brink wieder begegnet. Überall, auch hier, war zu lesen, dass er bei seinem Auftritt bei der "Schlagernacht des Jahres" in der Berliner Waldbühne vor 18.000 Zuschauern einen spontanen Ausraster hatte. Einen Wutausbruch. Corona, Affenpocken, Karl Lauterbach und Wladimir Putin – alles und alle bekamen ihr Fett weg. In einer Sprache von, nun ja, herzerfrischender Direktheit. Herrlich. Ich konnte alles unterschreiben, was da aus meinem Tennispartner mit dem großen Ballgefühl herausbrach.

Wieso eigentlich entschuldigen?

Anderntags musste sich Bernard Brink entschuldigen. Irgendein Manager oder Berater hatte ihm wohl gesagt: Kannste so nicht bringen, Bernhard, schlecht fürs Image. Räum’ das mal wieder ab. Insbesondere beim Gesundheitsminister sah man offenbar Bedarf.

Aber wieso eigentlich, lieber Bernhard? Es war doch völlig richtig, dass einem dieser Lauterbach mit seiner Angstlust und Geltungssucht auf den Wecker, "auf den Sack" gehen kann, wie du es formuliert hast. Und Putin, ja, wünschen wir uns nicht alle insgeheim, dass wir eines nicht mehr fernen Morgens aufwachen und im Radio hören, dass es ihn nicht mehr gibt? Weil ihn ein mutiger (und erfolgreicher) russischer Stauffenberg beseitigt, oder meinetwegen auch, weil "das kleine Arschloch", wie du es dir vor 18.000 Zuhörern gewünscht hast, "beim Kacken der Schlag" getroffen hat.

Ein dreifacher Alptraum

Ein phonetischer K-Dreiklang lastet auf uns: Klima, Corona, Krieg. Jeden Sommer brütet die Hitze noch brutaler, dieses Jahr sehen die Maispflanzen auf den Feldern um Berlin herum nicht erst im August so staksig aus wie Yucca-Palmen, sondern schon Mitte Juni. Seit zwei Jahren schauen wir jeden Morgen auf die Corona-Warn-App, ob wir irgendwo wieder eine Risikobegegnung hatten. Die Hälfte des Bekanntenkreises liegt gerade auf der Nase, das Ding will einfach nicht verschwinden.

Es ist entsetzlich, Hitze, Seuche, Leid, ein Leben in einer Wirklichkeit gewordenen Dystopie. Und dann fängt ein wild gewordener Despot in Moskau auch noch an, an der Demarkationslinie zum Westen einen fürchterlichen Krieg zu entfachen, in dem wir schon längst drinstecken, auch wenn sich das Schlachtfeld (bisher?) auf die Ukraine beschränkt.

Klima, Corona, Krieg – ein dreifacher Alptraum als tägliche Wirklichkeit. "Where have all the good times gone?" möchte man mit den Kinks den Refrain ihres Klassikers singen.

Die unpassende heile Welt

Abgesehen von kleinen AusreiĂźern wie dem "Ehrenwerten Haus" von Udo JĂĽrgens sind Schlager nicht in erster Linie zur Gesellschaftskritik da. Schlager versetzen uns in eine im Grunde heile Welt mit banalen Problemchen wie Liebeskummer oder unerfĂĽllter ebenso wie erfĂĽllter Leidenschaft. Vermutlich auch der Song, den Bernhard Brink auf der BĂĽhne der WaldbĂĽhne vortrug. Und vermutlich kam Bernhard Brink das unangemessen vor in diesen Zeiten, und er setzte zu seinem Rant an, nachdem das Lied verklungen war in den Weiten der WaldbĂĽhne.