CDU-Kritik an Schwesig: "Verletzt fundamentale rechtsstaatliche Prinzipien"

Aktualisiert am 04.07.2022 - 11:47 Uhr

Aktualisiert am 04.07.2022 - 11:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Ausschuss untersucht die Kooperation von Landesregierung und Nord Stream 2. t-online-Recherchen bringen MinisterprÀsidentin Schwesig in Verlegenheit.

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern sieht die AufklĂ€rung der VorgĂ€nge um das Pipelineprojekt Nord Stream 2 und die Verbindungen zur Landesregierung unter Manuela Schwesig (SPD) durch fehlende Akten gefĂ€hrdet. "Wenn eine Regierung absichtlich darauf verzichtet, Akten anzulegen, damit sie keine Spuren hinterlĂ€sst, verletzt sie fundamentale rechtsstaatliche Prinzipien", sagte Fraktionsvorsitzender Franz-Robert Liskow t-online. "Frau Schwesig wird zu den neuerlichen EnthĂŒllungen Stellung nehmen mĂŒssen."

Am Wochenende hatte t-online exklusiv ĂŒber ein internes Dokument der Staatskanzlei von MinisterprĂ€sidentin Manuela Schwesig berichtet. Demnach bestand Nord Stream 2 gegenĂŒber der Landesregierung auf konspirative Kommunikation – aus Angst vor Überwachung durch US-Geheimdienste. Das wĂ€re eine mögliche ErklĂ€rung fĂŒr offenkundig gewordene LĂŒcken in den AktenbestĂ€nden zur mit der Gazprom-Tochter angebahnten Klimastiftung. Über die Tarnkonstruktion sollten beteiligte Unternehmen von US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 abgeschirmt werden. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag geht mittlerweile den Verflechtungen nach.

Liskow Ă€ußerte scharfe Kritik an MinisterprĂ€sidentin Schwesig, Staatskanzleichef Heiko Geue und dem damaligen Energie- und heutigen Innenminister Christian Pegel. "Der Vorgang zeigt, wie weit die drei fĂŒr den Kreml zu gehen bereit waren: Regierungshandeln darf in einem demokratischen Rechtsstaat nicht der WillkĂŒr unterliegen, es muss transparent und nachvollziehbar sein", sagte Liskow t-online. Die Landessspitze sei offenkundig ĂŒberfordert gewesen. "Es wĂ€re besser gewesen, das Land Mecklenburg-Vorpommern hĂ€tte sich nicht in die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland eingemischt."