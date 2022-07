Energiekrise: Gibt es bald Geld fürs Gassparen?

Ricarda Lang gegen Bonuszahlungen

Gr├╝nen-Chefin Ricarda Lang hingegen sprach sich am Montag gegen ein solches Modell aus. "Ich pers├Ânlich bin eher kritisch, was ein Anreizsystem in dem Sinne angeht: Jeder kriegt jetzt Geld f├╝rs Energiesparen." Der Spardruck sei bei sehr hohen Energiepreisen ohnehin da. Und Menschen mit mehr Geld br├Ąuchten keine zus├Ątzlichen monet├Ąren Anreize zum Sparen. "Wer einen Beitrag leisten kann, der kann und muss jetzt Verantwortung ├╝bernehmen", sagte Lang. ├ärmere Menschen hingegen m├╝ssten zielgerichtet unterst├╝tzt werden.