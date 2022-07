documenta: Zentralrat erhebt Vorwürfe gegen neue Leitung

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat erneut schwere Vorwürfe gegen die neue documenta-Leitung erhoben. Seit Wochen diskutiere das Land über Antisemitismus, die anti-israelische Boykottbewegung BDS und Israelhass. "Die Leitung der documenta tut weiter so, als ginge sie das nichts an. Offensichtlich ist es unerheblich, wer dort die Geschäftsführung innehat", erklärte er laut Mitteilung am Donnerstag. Nach dem Rücktritt der documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann war vor kurzem Alexander Farenholtz als Interims-Geschäftsführer bestellt worden.