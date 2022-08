Bundeskanzler Olaf Scholz und "Cum-Ex": Jetzt hilft nur noch Hypnose

Olaf Scholz Jetzt hilft nur noch Hypnose Von Johannes Bebermeier Aktualisiert am 19.08.2022 - 19:56 Uhr Lesedauer: 4 Min. Olaf Scholz: Nichts gewusst. (Quelle: Christian Charisius/dpa)

Olaf Scholz würde die Cum-Ex-Affäre gerne hinter sich lassen. Die Zweifel an seiner Rolle kann er aber auch diesmal nicht ausräumen.

Olaf Scholz weiß das alles nicht mehr so genau. Daran hat sich nichts geändert, auch bei seinem zweiten Auftritt als Zeuge vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre nicht. "Also was die Erinnerung betrifft", sagt Scholz irgendwann, "wird es natürlich von Tag zu Tag schwieriger." Wer wollte dieser tiefen Wahrheit widersprechen. Aber trifft sich natürlich auch ganz gut für ihn.

Was wusste Olaf Scholz davon, dass seine Stadt Hamburg die Warburg-Bank mit einem Steuerraub in Millionenhöhe davonkommen lassen wollte? Hat er es damals als Erster Bürgermeister gebilligt, wollte er es so? Nahm er mit seinem Senat Einfluss? Darum soll es gehen am Freitagnachmittag im Hamburger Rathaus. Für all diese Fragen wäre ein bisschen Erinnerung natürlich nicht schlecht.

Doch Scholz bleibt bei der Linie, die sich bisher für ihn bewährt hat: Was ich nicht weiß, kann mir nicht schaden. Nur belässt er es diesmal nicht dabei. Er fühlt sich in manchen Momenten offenbar so sicher, dass er zum Gegenangriff übergeht. Wenn es hingegen heikel wird, schiebt er die Verantwortung lieber weit von sich weg.

Lächelnd und winkend

Es ist kurz nach 14 Uhr, als Olaf Scholz breit lächelnd in den prächtigen Plenarsaal der Hamburger Bürgerschaft kommt. "Hallo", ruft er den Fotografen zu und winkt in die Kameras. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, das sei für ihn angenehmer als jede Fragestunde im Bundestag. Dabei muss er sich in den nächsten knapp dreieinhalb Stunden gegen Vorwürfe in seiner größten Affäre verteidigen. Bloß keine Schwäche zeigen, so ist der Frohmut also eher zu interpretieren.