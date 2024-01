Bereits am 9. Januar hatte das Amtsgericht Würzburg seiner Beschwerde teilweise stattgegeben. Bezüglich der verbleibenden drei Tatvorwürfe entschied das Gericht, dass kein Haftgrund wegen Verdunkelungsgefahr mehr bestehe. Mit Verdunkelungsgefahr ist der Verdacht gemeint, dass eine noch nicht inhaftierte Person Beweise gegen sich vernichtet oder Zeugen beeinflusst. Halembas Anwalt begrüßte die Entscheidung des Gerichts. Er erwarte am Ende einen Freispruch.

Auch in der AfD ist Halemba umstritten

Halemba ist auch in der AfD umstritten. Ihm wird in der Partei unter anderem vorgeworfen, bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl zu seinen Gunsten getrickst zu haben. Auf einem Landesparteitag wurde er mehrheitlich dazu aufgefordert, sein Abgeordnetenmandat niederzulegen. Allerdings war dieser Beschluss für Halemba nicht bindend. Die Landtagsfraktion der AfD in Bayern stellte sich in der Folge hinter ihn. Der 22-Jährige blieb Abgeordneter im bayerischen Landtag.