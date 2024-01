Die für Samstag angesetzte zentrale Gedenkstunde des Landes Sachsen-Anhalt fällt wegen einer Bauerndemonstration aus. Das teilte der Landtag von Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Außerdem sagte der Landtag auch die Kranzniederlegung für die ermordeten Magdeburger Sinti und Roma auf dem Domplatz in Magdeburg ab.

Bauernverband will sich am Freitag äußern

Der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ist ein offizieller Gedenktag der Bundesrepublik. Im Jahr 1945 befreite die Rote Armee an diesem Tag die Überlebenden des Vernichtungslagers in Auschwitz. Während des Holocaust wurden mehr als sechs Millionen getötet. Auch Hunderttausende Sinti und Roma wurden während der NS-Zeit ermordet.