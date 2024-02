Die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy hat wegen der Bilder und m├Âglicher Tonaufnahmen von einem Treffen radikaler Rechter in Potsdam Strafanzeige gestellt. Dies best├Ątigte die Staatsanwaltschaft Potsdam am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun werde ein Anfangsverdacht gepr├╝ft, sagte eine Sprecherin. Es gehe um Vorw├╝rfe nach Strafgesetzbuch Paragraf 201 und 201a ÔÇô das Verbot heimlicher Ton- und Bildaufnahmen im nicht ├Âffentlichen beziehungsweise besonders gesch├╝tzten Raum ÔÇô sowie nach dem Kunsturhebergesetz.

Correctiv ver├Âffentlichte nur Bilder ÔÇô Tonaufnahmen sind nicht bekannt

Huy hatte nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv am 25. November an dem Treffen in Potsdam teilgenommen, bei dem der rechte Aktivist Martin Sellner nach eigenen Angaben ├╝ber sogenannte Remigration gesprochen hatte. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine gro├če Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund das Land verlassen soll ÔÇô auch unter Zwang und unabh├Ąngig davon, ob sie eine deutsche Staatsb├╝rgerschaft oder das Recht auf Asyl haben.