Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen sich in der kommenden Woche zum Thema Migration. Die Regierungschefs von Bund und Länder werden am Mittwoch, dem 6. März, beraten, wie die Landesvertretung Hessen mitteilte. Ursprünglich war der Termin der Ministerpräsidentenkonferenz am 7. März angesetzt. Damit Scholz teilnehmen kann, wurde er nun vorgezogen.

"Vielleicht besprechen sich die Grünen noch mal untereinander"

Politiker von SPD und FDP hatten die Grünen anschließend dazu aufgerufen, einer bundesgesetzlichen Regelung zuzustimmen. "Vielleicht besprechen sich die Grünen noch mal untereinander, und dann kann es hoffentlich losgehen", sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) dem Berliner "Tagesspiegel". In den meisten der 14 Bundesländer, die sich in der gemeinsamen Ausschreibung für die Bezahlkarte befinden, würden die Grünen mitregieren. Zudem sei die Bezahlkarte "nur ein kleiner Aspekt in einem großen Paket für mehr Ordnung und Verbindlichkeit in der Asylpolitik", sagte die Ministerpräsidentin.