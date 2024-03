Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich kritisch zu den zuletzt vielen Streiks in Deutschland geäußert. "Jedenfalls wird ein bisschen im Moment zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt beziehungsweise geworben", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Und das können wir uns in der Tat im Moment nicht leisten."