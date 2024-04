Demnach leitet der Medienmanager Martschewskij dem tschechischen Sicherheitsinformationsdienst (BIS) zufolge das Internetportal "Voice of Europe". Das BIS sowie weitere europäische Partnerdienste hatten das Onlineportal zuletzt als russische Einflussoperation entlarvt. Über das Portal sollen Desinformationen und kremlfreundliche Propaganda in insgesamt 14 verschiedenen Sprachen verbreitet wurden sein. Außerdem sollen prorussische Politiker in Europa Geld von der Plattform erhalten haben – So wird auch AfD-Politiker Petr Bystron verdächtigt, 20.000 Euro erhalten zu haben, wie das Magazin unter Berufung auf die tschechische Regierung berichtet.