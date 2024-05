Die Feierlichkeiten zum 1. Mai sind weitgehend friedlich verlaufen. In Berlin zog die Polizei am Mittwochabend ein positives Fazit. Die in den vergangenen Jahren oft gesehenen gewalttätigen Ausschreitungen blieben in der Bundeshauptstadt aus. Dafür gab es in Stuttgart Zusammenstöße mit der Polizei. Bei der "Revolutionären 1. Mai Demo" in der baden-württembergischen Landeshauptstadt hat es am Mittwoch eine Reihe Verletzter gegeben. Die Demonstration wurde schließlich aufgelöst.