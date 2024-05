In einem thüringischen Wahlkreis brodelt es in der AfD. Gegen Spitzenkandidat Höcke werden Rücktrittsforderungen laut.

Eine interne Auseinandersetzung in der thüringischen AfD spitzt sich zu. Einige AfD-Kommunalpolitiker haben einen Parteiausschluss des Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke gefordert. Grund sei dessen Unterstützung einer alternativen Liste für die Wahl sowie der Plan, AfD-Kandidaten aus der Partei zu werfen, berichtete "Bild". "Wir fordern seinen Rücktritt und bereiten dazu etwas vor", sagte der AfD-Bürgermeisterkandidat für Rudolstadt , Jörg Gasda, dem Blatt.

Die Kritik am Landeschef wird damit schärfer. Bisher hätten alle, die Höcke nicht wolle, irgendwann gehen müssen, dieser schare vor allem Ja-Sager um sich, so der Kritiker. "Das sind Leute, die morgens mit Bier an der Tankstelle stehen." Kreistagskandidat Josef Kluy sagte: "Höckes Verhalten passt zu einem Narzissten, hat aber mit demokratischen Gepflogenheiten nichts zu tun. Nicht wir müssen aus der Partei geworfen werden – wenn, dann er."