In Halle wurde ein Wahlkampfhelfer der Grünen mit Pyrotechnik beworfen. Nicht der einzige Angriff auf einen Wahlkampfstand in Halle.

Ein Wahlkampfstand von den Grünen ist in Halle angegriffen worden. Zudem gab es einen Manipulationsversuch an einer Stromleitung bei einem Stand der Partei Die Basis, wie die Polizei Halle am Mittwoch mitteilte. Zwei Jugendliche sollen am Dienstag Pyrotechnik – womöglich zwei Böller – auf den Stand der Grünen geworfen haben. Die Wurfgeschosse explodierten den Angaben zufolge, Menschen wurden nicht verletzt. In der Nähe stellten die Beamten einen 15- und einen 16-Jährigen, wie es hieß.