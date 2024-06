Am Freitag startet die DFB-Elf in die Heim-EM. Doch anders als seine Vorgängerin Angela Merkel wird Bundeskanzler Olaf Scholz nicht im Stadion dabei sein.

Sie war quasi Dauergast: Bei vielen Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren saß die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Tribüne. Nach dem Finale 2014 gratulierte sie dem Weltmeisterteam auf dem Platz, nach dem Eröffnungsspiel fand sich Merkel sogar in der Kabine wieder.

Einen Kabinenbesuch von Kanzler Scholz wird es an diesem Freitag nach dem Eröffnungsspiel des DFB-Teams gegen Schottland nicht geben – er wird nicht im Stadion sein.

Der Grund dafür liegt in einer Terminkollision: Scholz ist am Freitag nicht im Land. Der Kanzler vertritt Deutschland beim G7-Gipfel im italienischen Borgo Egnazia. Stattdessen will bei deutschen Spielen Nancy Faeser im Stadion sein, wie die Innenministerin der "Bild" sagte.