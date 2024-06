Mehr als 204.000 Einbürgerungseinträge sind in den bevölkerungsreichsten deutschen Städten derzeit offen. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Mediendienstes Integration, bei der 42 Städte genaue Daten geliefert haben.

Hinzu kämen Einbürgerungsinteressierte, die auf einen Termin in den zuständigen Behörden warten und die in den Antragszahlen noch nicht erfasst seien. 2023 wurden in Deutschland insgesamt rund 200.100 Menschen eingebürgert, so viele wie noch nie seit der Jahrtausendwende.