Plötzlich klingelt es an der Tür von Nicholas Decker, einem Studenten im Bundesstaat Virginia. Zwei Beamte des Secret Service, jener US-Sicherheitsbehörde, die in erster Linie für die Sicherheit des amerikanischen Präsidenten zuständig ist, stehen vor dem Haus in der Stadt Fairfax. Etwas hat sie gehörig aufgeschreckt und sie fragen Nicholas, ob er eine Schusswaffe oder ein Messer besitze, und ob er eine Gefahr für sich oder für andere darstellen würde. So berichtet der 24-Jährige von seiner ungewöhnlichen Begegnung. Alle Fragen verneint er.

Was die Behörde alarmiert hat, ist ein Aufsatz von Decker, den er zwei Tage zuvor ins Internet gestellt hat. Geschrieben ist er wie ein politisch aufrührerisches Manifest mit dem provokanten Titel: "When Must We Kill Them?" Zu Deutsch: "Wann müssen wir sie töten?" Wer mit "sie" gemeint ist, daran lässt Decker in seinem Aufsatz keinen Zweifel: "Das Böse ist über Amerika gekommen. Die gegenwärtige Regierung betreibt Barbarei", schreibt er. Sein Text ist nicht weniger als ein Aufruf an die übrigen Amerikaner zur Gewalt als Mittel zum Widerstand gegen die Trump-Regierung.