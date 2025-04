Die Linkspartei befindet sich weiter im Höhenflug. Fraktionschefin Reichinnek ist an dem Erfolg nicht unbeteiligt.

Heidi Reichinnek, die Vorsitzende der Fraktion der Linken im Bundestag, ist laut aktuellen Insa-Politikerranking erstmals die beliebteste Politikerin Deutschlands. Reichinnek konnte ihre Position um drei Plätze verbessern und belegt nun Rang 7. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) führt das Ranking weiterhin als beliebtester Politiker an.

Besonders bei jungen Wählern scheint die Linken-Politikerin großen Anklang zu finden: Bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar erreichte die Linke 26 Prozent der Erstwähler. Dies war eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu vorherigen Wahlen, unter Führung von Sahra Wagenknecht : Damals stimmten nur acht Prozent der Erstwähler für die Partei. Insgesamt zog die Linke mit 8,8 Prozent in den Bundestag ein.

Reichinnek zeigt sich von dem Wahlerfolg beflügelt. In einem Interview mit dem schweizerischen "Blick"-Magazin betonte sie: "Links ist so stark wie selten. Und wir fangen gerade erst an."