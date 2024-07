Der "Kernbereich der Exekutive" ist intakt

Auf höchster politischer Ebene funktioniert die Ampel eben doch. Das Spitzentrio und sein engstes Umfeld arbeitet bemerkenswert geräuschlos zusammen. Der verfassungsrechtlich geschützte "Kernbereich der Exekutive", der Raum, in dem die Regierenden offen und vertrauensvoll sprechen können, ist intakt und funktionsfähig – was keine Selbstverständlichkeit ist angesichts der vielen Streitereien im Ampelbündnis.

Hier können drei Menschen gut miteinander

Dass die Verhandlungen nun doch etwas länger dauern als geplant – geschenkt. Dass letztlich zählt, was bei dem Kompromiss herumkommt – völlig klar. Und dass am Ende der Haushalt Sache des Parlaments ist, die Regierung nur einen Entwurf formuliert – selbstredend.

Allein der Modus operandi aber, das "Wie" der Zusammenarbeit der Regierung, zeigt: Hier können ganz offensichtlich drei Menschen doch miteinander. Fast will man sagen: Könnten sie doch nur alles so gut wie schweigen. Oder präziser: Könnten sie den gefundenen Weg im Anschluss doch bloß auch noch gut erklären, im Polit-Berlin "verkaufen" genannt.

Die Ruhe vor dem Sturm

Denn das wird nötig sein, gerade weil sich Scholz, Habeck und Lindner bislang kaum in die Karten blicken lassen. Viele politische Akteure, ob in den Ampelfraktionen oder den Parteizentralen, dürften am Ende überrascht sein von dem, was ihre Chefverhandler ausbaldowert haben. Viele werden sich ärgern über die Kröten, die sie schlucken müssen, einige sogleich lautstark Protest anmelden, was mit einer früheren Einbindung der Fraktionen vielleicht hätte vermieden werden können.