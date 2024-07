Dass das Deutschlandticket ab nächstem Jahr mehr kosten wird, steht fest. "Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister der Länder sind sich einig, dass es im Jahr 2025 eine Erhöhung des Ticketpreises geben wird", sagte der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Montag nach einer Sondersitzung mit seinen Amtskollegen in Düsseldorf .

Was aber noch nicht klar ist: wie viel mehr das Deutschlandticket tatsächlich kosten wird. Das werde erst im Herbst entschieden, man wolle die Erhöhung aber "so moderat wie möglich" gestalten und die "Attraktivität des Tickets" erhalten, betonte Krischer. Noch im Januar hatte er gesagt, das Projekt sei ein "Erfolgsmodell", auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bezeichnete das Deutschlandticket als Erfolg.

Über elf Millionen Deutschlandtickets pro Monat

"Preis von 69 Euro würde über das Ziel hinausschießen"

Ausstiegsankündigungen bloß "Drohgebärde"?

Preiserhöhung der falsche Ansatz?

Lindner will am Preis des Deutschlandtickets rütteln

Das Problem der Finanzierung liege vielmehr an anderer Stelle. So sei der öffentliche Nahverkehr bereits vor dem Deutschlandticket unterfinanziert gewesen. Das preiswerte Ticket habe laut Wagner vom VDV weitere Einnahmeverluste in Milliardenhöhe bedeutet. "Diese Unterfinanzierung lässt sich nicht durch eine Preiserhöhung beim Deutschlandticket lösen, sondern nur durch erhebliche zusätzliche Investitionen", so Wagner.