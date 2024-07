Geht es nach den Ampelspitzen Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, sollen Zuwanderer künftig steuerlich begünstigt werden, wenn sie in Deutschland einen Job aufnehmen. Im ersten Jahr ihrer Anstellung sollen sie bei der Einkommenssteuer einen Nachlass von 30 Prozent bekommen, im zweiten 20 Prozent und im dritten 10 Prozent. Deutschland, so die Idee, soll so attraktiver werden für ausländische Fachkräfte, die hierzulande dringend benötigt werden.