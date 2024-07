Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher hat sich in einem Instagram-Post zum ersten Mal mit seinem Partner gezeigt. "Das schönste im Leben ist wenn man den richten Partner an seiner Seite hat mit dem man alles teilen kann" (sic!), schrieb der 48-Jährige am Sonntagabend bei Instagram zu einem Foto. Dieses zeigt ihn Arm in Arm mit einem Mann, beide blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang über dem Meer.